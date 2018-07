EY World Entrepreneur Of The Year premeia o empreendedorismo à escala global

Para além de reforçar a importância do empreendedorismo como valor fundamental e fator crítico de sucesso para o desenvolvimento da economia, o EY World Entrepreneur Of The Year, promovido pela EY, tem também como objetivo transmitir valor e reconhecimento a estes empreendedores, ao nível mundial, e dar a conhecer ao público estas ideias inovadoras para que todos possamos viver num mundo cada vez mais empreendedor.

Desde a 1ª edição que o EY World Entrepreneur Of The Year pretende ser um contínuo incentivo, uma motivação extra para o empreendedorismo. É fundamental continuar a mostrar ao mundo empreendedores, que muito contribuem nacional e internacionalmente, e premiar a performance financeira e estratégica dos que mais se afirmam. A iniciativa que, oferece aos empresários com funções executivas a oportunidade de participar num programa de grande projeção nacional e internacional, foi criada nos Estados Unidos da América, em 1986, com o objetivo de reconhecer e incentivar os Empreendedores que se distinguem pela criatividade, pelo investimento pessoal num projeto de empresa, pela visão e pelo sucesso alcançado.

Desde então, o programa foi sendo estendido a todos os continentes, conquistando um sucesso e um reconhecimento sempre crescentes. Líderes como Jeff Bezos, da Amazon, Howard Schultz, da Starbucks, Michael Dell, da Dell Computer Corporation, Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil, e este ano Rubens Meni da MRV Engenharia já venceram o galardão.