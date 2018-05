EY procura o melhor jovem fiscalista do ano

Todos os estudantes com menos de 28 anos e fluentes em língua inglesa devem elaborar e apresentar um trabalho sobre um tema relevante da área da fiscalidade, que será posteriormente avaliado por um júri nacional. O vencedor da fase nacional receberá um prémio no valor de três mil euros e irá representar Portugal na final internacional do concurso na Holanda. Adicionalmente, os cinco primeiros “Young Tax Professional of the Year” da fase nacional terão direito a um estágio remunerado na EY Portugal.

Na segunda fase da competição, que terá lugar em Amesterdão, os finalistas de cada país irão trabalhar com pessoas de todo o mundo e resolver “case studies”, que serão posteriormente avaliados por um júri internacional, que vão selecionar o “Young Tax Professional of the Year 2018”. O vencedor ganha uma viagem de negócios à volta do mundo, durante 30 dias, dos quais dez serão dedicados a visitas de trabalho aos escritórios da EY de Londres, Nova Iorque e Hong Kong onde terá a oportunidade de conhecer e trocar contatos com os melhores profissionais da área de Fiscalidade.

Para Luis Marques, Tax Leader da EY Portugal: “Independentemente do rumo que a vida profissional possa seguir, uma experiência no mundo da Fiscalidade será, sem dúvida, um excelente ponto de partida. Conhecer os atuais líderes no mundo dos negócios, através do contacto com os especialistas em Fiscalidade e clientes da EY e poder com isso criar a própria rede de contactos, será uma experiência marcante que permitirá alavancar qualquer carreira profissional”.