Extrema-direita alemã quer Angela Merkel fora do governo

Antes da sua viagem a Portugal, esta semana, a chanceler Angela Merkel viu-se confrontada com a oposição interna ao seu governo, consubstanciada numa manifestação, em Berlim, de milhares de manifestantes do partido Alternativa para a Alemanha (AfD, xenófobo, antieuropeu e de inspiração nazi, que pela primeira vez está no Parlamento) que, na Porta de Brandeburgo, gritaram que “Merkel deve sair”.

Em causa está aquilo que o partido considera ser o excesso de ‘bondade’ do governo de Merkel para com os refugiados que chegam ao país aos milhares e que a AfD acha ser um excesso, tanto em termos dos direitos que lhes são concedidos como das verbas despendidas para os receber.

Ao longo do dia, os ânimos exaltaram-se porque na outra margem do rio Spree, ao pé do Reichstag, o parlamento alemão, milhares de sindicalistas, associações berlinenses e membros de partidos de esquerda insurgiram-se contra a manifestação de extrema-direita. Uma forte presença policial (cerca de dois mil agentes) tentou com que os confrontos entre as duas manifestações antagónicas não redundasse numa batalha campal, mas segundo os órgãos de comunicação social chegou a haver alguns focos de violência. A polícia precisou de usar gás lacrimogéneo para afastar alguns dos manifestantes, informou a força de segurança.