Expressão racista leva a renúncia de presidente de cadeia de pizzas Papa John

John H. Schnatter, fundador da cadeia de pizzas Papa John, renunciou à presidência do conselho de administração da empresa, após ter surgido a notícia de que, durante uma conferência realizada em maio passado, usou a palavra ‘nigger’.

A palavra tem conotações racistas – menos quando é dita por um negro para se referir a outro negro, a acreditar no ‘mainstream’ que todos os dias chega a todo o lado pelas mais diversas vias – e o presidente da empresa admitiu tê-la usado.

O empresário usou o termo num comentário cuja intenção era avaliar como a perceção do racismo na sociedade americana mudou. As notícias sobre a matéria são omissas em relação a qual é a perceção atual do racismo na sociedade norte-americana e o caso do presidente da cadeia de ‘fast food’ não ajuda à sua compreensão. Schnatter desculpou-se publicamente do uso da palavra.