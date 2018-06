Exportações de vestuário crescem 1,9% até abril e atingem 1.072 milhões de euros

As exportações da indústria portuguesa de vestuário subiram 1,9% entre janeiro e abril deste ano, com o crescimento a ser mais “acentuado” nos mercados extraeuropeus, nos quais obteve uma subida na ordem dos 5,7%, em grande parte impulsionado por um aumento de 9,5% das exportações com destino aos EUA, avança agora a ANIVEC- Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção.

Apesar do desempenho nos mercados extraeuropeus, a ANIVEC dá nota de que são os países europeus que mais se destacam neste período em análise, na medida em que o crescimento das exportações para França, que aumentaram 7,9%, em Itália, onde cresceram 52,2% e nos Países Baixos, numa progressão de 18,1%, permitiram compensar a queda dos envios para Espanha, onde recuaram 5,1% e Reino Unido, mercado que registou uma descida de 9%.

Em sentido contrário, evidencia-se o aumento registado na Suíça, com um crescimento “expressivo” de 50%, na Dinamarca (19%) e na Suécia, na ordem dos 6,6%.