Exportações de calçado caem 5% e descem pela primeira vez desde 2009

As exportações de calçado registaram a primeira queda desde 2009, tendo caído 5% para 509 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. Embora Portugal tenha vendido entre janeiro e março mais pares de sapatos, fê-lo a um preço bem mais acessível: 20,32 euros por cada par, em comparação com os 22 euros do ano passado, avança o jornal “Diário de Notícias”.

Os números do comércio externo vêm comprovar o abrandamento do crescimento da economia portuguesa. A Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) reconhece que se vive “um momento de reajuste, em especial no setor do retalho, muito fustigado com três temporadas atípicas do ponto de vista climatérico e com advento do comércio online. Esse mau momento do setor retalhista, mais cedo ou mais tarde, sentir-se-ia no setor industrial”.

Na Europa, França registou uma queda de 6,1% nas exportações de calçado em comparação com igual período do ano passado. Na Alemanha e na Holanda, as vendas de sapatos para o exterior registaram também um recuo significativo de 6,9% e 5,5%. Em Espanha, à semelhança de Portugal, a queda foi menor à custa de uma redução substancial do preço médio do calçado.