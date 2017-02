Exportações aumentaram 0,9% no ano passado, abaixo das importações

As exportações de bens aumentaram 0,9% no conjunto do ano e as importações de bens cresceram 1,2% relativamente ao ano anterior, indicou hoje o Instituo Nacional de Estatística (INE).

Este desempenho representa uma desaceleração do crescimento das exportações e das importações face ao ano anterior. Em 2015, as vendas ao exterior subiram 3,7% e as importações aumentaram 2,2%. Com o desempenho de 2016 nas trocas com o exterior, o défice da balança do país aumentou 281 milhões de euros.

Segundo o organismo de estatística, o comércio internacional português acelerou no últmo mês do ano. Em dezembro, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais 11,8% e 12,6%, respectivamente.