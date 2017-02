Explosão em central nuclear em França faz vários feridos

Uma explosão na central nuclear de Flamanville, no noroeste da França, fez na manhã desta quinta-feira vários feridos. As autoridades indicam, no entanto, que “não haverá riscos nucleares”.

Segundo os meios de comunicação locais, o incidente ocorreu por volta das das 10h00 (9h00 em Lisboa). Os bombeiros foram chamados ao local depois de ter sido reportada uma explosão numa sala de máquinas, no reator 1 da central nuclear de Flamanville — considerada uma “zona não nuclear”.

O primeiro balanço dá conta de que há pelo menos cinco feridos ligeiros que foram assistidos pelos bombeiros depois de terem ficado ligeiramente intoxicados pelo fumo.