Explicações aumentam antes dos exames. Matemática lidera procura

A disciplina que conta com uma maior procura é a Matemática, com 37% do total de pedidos, a partir de 12 euros à hora. Inglês conta com 16% dos pedidos, surgindo em segundo lugar no que toca ao número de pedidos, a partir de 15 euros à hora. Matemática e Inglês juntas apresentam mais de metade dos pedidos de explicações (53%). Dentro das cinco línguas principais de explicações, Inglês apresenta 53% dos pedidos. Economia e Biologia são as disciplinas a seguir a Matemática e Inglês com mais pedidos, juntas representando 11% do total de pedidos.

Os dados foram avançados ao Jornal Económico pela Fixando, plataforma online que facilita a contratação de serviços e referem-se ao ano de 2018. Até á data, a Fixando recebeu cerca de 940 pedidos de explicações e tem neste momento 320 explicadores ativos na plataforma. Alguns destes explicadores não são especializados apenas em uma disciplina, e por isso, não existem números percentuais certos, mas podemos indicar que destes 320, 133 estão disponíveis para explicações de Português e 114 para explicações de Matemática.