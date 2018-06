Expetativa de aumento da produção desvaloriza petróleo

"Pensamos que o petróleo não irá subir mais depois do aumento de produção da OPEP, isso fará com que a inflação não acelere", explicam os analistas do Bankinter.

O preço do petróleo recua esta segunda-feira em Londres, em reação à decisão dos maiores produtores do mundo de relaxarem o acordo de cortes em curso. A produção irá aumentar a partir de dia 1 de julho e os investidores já se estão a preparar para a nova realidade. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os 10 aliados, que incluem nações como a Rússia, validaram no sábado o projeto de aumento da produção de petróleo para aliviar os preços, dentro do acordo de cortes na oferta, em curso desde janeiro de 2017. Após o anúncio, o brent negociado em Londres perde esta segunda-feira 2,04% para 73,78 dólares por barril. Por outro lado, o crude WTI de Nova Iorque negoceia na linha de água, a avançar 0,12% para 68,66 dólares por barril. Continuar a ler A produção nominal irá aumentar em um milhão de barris por dia, mas o aumento real será de cerca de 600 mil a 700 mil barris por dia pois há vários países que não têm atualmente capacidade para produzir mais. São os casos da Venezuela (devido à crise financeira) e da Líbia (cuja guerra danificou várias infraestruturas). “O aumento real está em linha com o que era esperado pelo que após a reação inicial de sexta-feira (o brent subiu 3,42%), o razoável é esperar uma certa consolidação a curto prazo, estabilizando nos atuais níveis (74 dólares por barril de brent)”, explicam os analistas de mercados do Bankinter, numa nota de research. “Pensamos que o petróleo não irá subir mais depois do aumento de produção da OPEP e isso fará com que a inflação não acelere”, acrescentaram sobre os efeitos da decisão do grupo de 24 países, que assegura mais de 50% das exportações mundiais. O acordo alcançado é uma vitória para a Arábia Saudita, mas também para a Rússia. Os dois países defendiam há mais de um mês um aumento da produção para aliviar os elevados preços da matéria-prima nos mercados internacionais. Também Donald Trump deverá ficar agradado, já que tinha criticado a posição da OPEP, dizendo que estava a levar a um disparo dos preços dos combustíveis e, consequentemente, da inflação.