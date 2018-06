Experiências Airbnb já chegaram ao Algarve

Depois do sucesso das “Experiências” em Lisboa e no Porto entre os viajantes de todo o mundo, a Airbnb anuncia agora o lançamento das suas “Experiências” no Algarve, adicionando um conjunto de atividades promovidas por habitantes locais aos milhares de anúncios de casas nesta plataforma de partilha de alojamento.

Com estas novas atividades, realça a plataforma, em comunicado, o objetivo é que os viajantes possam descobrir aspetos originais e diferentes desta região de Portugal, permitindo aos habitantes do Algarve beneficiar, também financeiramente, da chegada de visitantes à sua região.

A partir de agora será possível escolher entre mais de 20 “Experiências” baseadas no Algarve, fazendo a reserva através da plataforma Airbnb, concebidas e lideradas por especialistas locais. Anfitriões experientes, nos quais se incluem moradores locais, agências de viagens e guias turísticos profissionais, estão a registar-se regularmente com novas “Experiências” para responder aos padrões de qualidade da Airbnb.