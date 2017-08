Exonerado assessor do Governo que aceitou viagem paga pela Huawei

O adjunto do secretário de Estado das Comunidades, Nuno Barreto, foi exonerado no seguimento da sua visita à China a convite da Huawei, em Janeiro deste ano, noticia o Expresso na sua edição online, após confirmação junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Tendo o Adjunto Nuno Miguel Jorge Barroso de Almeida Barreto hoje [quinta-feira] colocado o seu lugar à disposição do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, foi o mesmo exonerado, nesta data, das suas funções”, lê-se no curto comunicado divulgado pelo Expresso esta noite.

O Código de Conduta aprovado pelo Governo há um ano estabelece o limite de 150 euros nas estadas pagas a membros do Governo assim, se as despesas de Nuno Barreto em hotel e refeições referentes aos dias em que esteve na China excederem os 150 euros, ocorrerá uma exoneração será automática, diz o Público, depois de confirmação junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros.