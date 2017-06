Existem mais de mil edifícios em Lisboa em risco de colapsarem

A afirmação partiu de Mário Lopes, professor no Instituto Superior Técnico, especialista em engenharia sísmica e que esteve presente no Seminário da reabilitação sísmica do parque edificado, que se realizou na última quinta-feira, na Ordem dos Arquitectos.

Com um sentido crítico sobre a reabilitação sísmica efetuada em Portugal, o especialista assegura que não existe reabilitação urbana em Portugal que contemple o reforço sísmico, “salvo raras exceções de promotores, projetistas ou empreiteiros conscientes”.

O especialista refere que existem vários argumentos para não se ter em conta a reabilitação sísmica. “O facto de se pensar em sismos pode gerar o pânico geral. O peso do imobiliário, já que existe uma desvalorização dos imóveis com menos resistência e os custos associados ao reforço sísmico, os promotores consideram que afasta os investidores”, salienta Mário Lopes.