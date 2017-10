Executivo estima crescimento de 1,8% e défice de 1,5% este ano

Na apresentação do ano passado do Orçamento do Estado para 2017, o Governo apontava um crescimento para a economia de 1,5% este ano e para um défice orçamental de 1,6%.

O ministro das Finanças anunciou hoje que foi revista em alta a projeção para o crescimento económico (dos 1,5% para os 1,8%) e melhorou também a previsão para o défice deste ano (de 1,6% para 1,5%).

“A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 é de 1,8% e, tal como no Programa de Estabilidade do ano passado, haverá uma aceleração gradual deste crescimento ao longo do horizonte do Programa, até 2,2% em 2021”, afirmou Mário Centeno, acrescentando que o Governo “aponta para um défice das administrações públicas em 2017 de 1,5%”, citado pela Lusa.