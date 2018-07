Executivo camarário do Funchal diz que não vai condicionar entrada de veículos na baixa da cidade

A Câmara Municipal do Funchal esclareceu esta quarta-feira que não vai condicionar a entrada de veículos na baixa da cidade depois do deputado municipal do PSD, Alexandre Carvalho da Silva, ter dito que com o Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) os veículos com matrícula anterior a 2001 não poderiam circular nesta área da cidade.

A autarquia diz que as afirmações do PSD revelam “inteiro desconhecimento ou má fé” quando dizem que o PAMUS impede a entrada de veículos com matrícula anterior ao ano de 2001 na baixa do Funchal.

“A Câmara Municipal do Funchal deixa totalmente claro que não tem, nem nunca teve, quaisquer planos para proibir, ou condicionar de alguma forma, a entrada de veículos com matrícula anterior ao ano de 2001, ou a qualquer outro ano, na Baixa da cidade”, clarifica o município.