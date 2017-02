Executiva do ano na China não goza férias desde 1991

Dong Mingzhu, CEO do maior fabricante de equipamentos de ar condicionado da China, foi eleita executiva do ano pela revista Forbes. Qual o preço do sucesso? Não ter férias há 26 anos é um deles.

A responsável máxima do maior fabricantes de equipamentos de ar condicionado, Dong Mingzhu, de 62 anos, tirou férias pela última vez quando tinha 36 e, aparentemente, esse deverá ser um dos segredos do sucesso daquela que foi eleita pela Forbes como a executiva do ano. A revelação foi feita à imprensa chinesa em dezembro pela CEO da Gree Electric Appliances mas nem só da falta de férias se faz o sucesso desta empresária chinesa já que Dong nunca foi a qualquer evento escolar do seu único filho. Aliás, da creche à pós-graduação, esta empresária não acompanhou o trajeto académico do seu filho nem esteve próxima da sua família ou cultivado qualquer amizade: “Não tenho amigos porque não posso ter amigos”, realçou Dong Mingzhu. Continuar a ler A empresária emprega 70 mil funcionários e a sua empresa está valorizada em 22 mil milhões de dólares.