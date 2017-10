Ex-procuradora venezuelana apela ao voto nas regionais de domingo

A ex-procurada-geral da Venezuela, Luisa Ortega Díaz – exilada em Bogotá, capital da Colômbia – apelou ontem ao voto popular nas eleições regionais que se realizam este domingo na Venezuela. Ortega Díaz, que fugiu do país depois de a assembleia constituinte que substituiu o parlamento a ter suspendido do cargo e mandado prende no seu domicílio, afirmou em Bogotá que as eleições regionais são um veículo para dar a entender ao regime de Nicolás Maduro e ao mundo que o país não está com ele.

A ex-procuradora segue assim o apelo da Mesa de Unidade Democrática (MUD), onde se concentra a oposição a Nicolás Maduro, que também pediu aos venezuelanos que saiam de casa e votem “em massa” nos candidatos que se opõem à hegemonia que o regime tenta concretizar com mais este ato eleitoral – que irá eleger os 23 governadores dos estados regionais.

Outro apelo no mesmo sentido surgiu da parte de 18 dos opositores atualmente mantidos sob prisão, que conseguiram fazer sair do interior dos muros onde estão encerrados uma carta em que invetivam o povo a ir às urnas “com rebeldia” contra os candidatos do governo e a favor dos candidatos da MUD. A carta é assinada por vários ex-autarcas, entre os quais alguns que foram destituídos a mando do governo por terem cometido o ‘crime’ de oposição às diretivas centrais.