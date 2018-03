Ex-presidente sul-africano Jacob Zuma vai a tribunal em abril por suspeita de corrupção

O ex-presidente sul-africano, Jacob Zuma, comparecerá em tribunal no próximo dia 6 de abril (sexta-feira) para responder às acusações de ter sido subornado num contrato de compra de armas. Zuma nega as acusações.

A Procuradoria Geral sul-africana afirmou que Zuma será julgado por 16 acusações, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e corrupção.

A justiça suspeita que Zuma tenha aceitado subornos por um contrato de compra de armas de 4,2 mil milhões de euros assinado em 1999 pelo governo da África do Sul com várias empresas estrangeiras. À época da assinatura do contrato, Jacob Zuma era vice-presidente da África do Sul.