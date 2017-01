Ex-presidente do Montepio suspeito de receber 1,5 milhões de euros

Tomás Correia, o ex-presidente do Montepio é suspeito de ter recebido 1,5 milhões de euros por ter aprovado um empréstimo para beneficio de um construtor civil, avança o semanário expresso.

Tomás Correia terá recebido o dinheiro de José Guilherme, o mesmo construtor civil da Amadora que apareceu implicado no caso BES por ter dado uma prenda de 14 milhões de euros a Ricardo salgado.

José Guilherme é implicado na investigação do Ministério Público que detetou transferências suspeitas em offshores na Suíça para a conta de Tomás Correia, depois do Montepio ter aprovado um empréstimo a um fundo imobiliário do construtor, no valor de 74 milhões euros.