Ex-líder skinhead Mário Machado anuncia candidatura à liderança da Juve Leo

O antigo líder do movimento de extrema-direita Frente Nacional Mário Machado anunciou esta quinta-feira a sua candidatura à liderança da Juventude Leonina (Juve Leo). Em comunicado, o ex-líder skinhead descreve-se que “um adepto fanático” e garante que as suas convicções ideológicas “ficam à porta do estádio de Alvalade”.

O anúncio foi feito através da página oficial do ex-dirigente de extrema-direita, depois de se muito se ter especulado sobre uma potencial candidatura. Mário Machado esclarece que a sua candidatura à presidência da Juve Leo vai ser formalizada no próximo sábado pela tarde numa conferência de imprensa a realizar nas instalações do Boa Hora Futebol Clube, em Lisboa.

“Quero desde já esclarecer para que não existam dúvidas que não existirão quaisquer motivações ou atitudes politicas na Curva com a nossa Direção, e como é obvio as minhas convicções ideológicas ficam à porta do estádio de Alvalade e nesse local sou única e exclusivamente um adepto fanático”, esclarece.