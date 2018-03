Ex-líder do PS-M preocupado com falta de propostas na análise e projeção aos apoios 2030

O Governo Regional e as estruturas partidárias madeirenses, “incluindo o PS”, já deviam ter apresentado uma proposta de comissão eventual para análise e projecção dos apoios 2030, alerta o ex-líder dos socialistas madeirenses.

Carlos Pereira diz que anda tudo “à nora sobre o futuro dos fundos europeus”, enquanto que “no plano nacional o governo está a trabalhar a todo o vapor”. Para o socialista, não basta que a Assembleia da República oiça as regiões autónomas, num cenário em que “está em cima da mesa, com a saída do Reino Unido, a perda de 15 bilhões por ano para o Orçamento da UE. “Isso significa que se perdem 15% dos fundos de coesão e PAC”, alerta.

A Madeira, afirma Carlos Pereira, “tem de ter a lição bem estudada”, já que “no passado a negligência teve consequência drásticas nos montantes obtidos”.