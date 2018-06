Ex-líder da Juventude Leonina é hoje presente a juiz de instrução criminal do Barreiro

Na sequência da detenção de Fernando Mendes, ex-líder da Juventude Leonina (Juve Leo), claque do Sporting Clube de Portugal, e de outros três membros ligados à claque, serão presentes ao juiz de instrução criminal do Barreiro, para “aplicação de medida de coação de adequada”, inform a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) esta quinta-feira.

Na sequência do noticiado esta manhã, a PGDL confirmou a detenção de quatro novos suspeitos, no âmbito da investigação sobre as agressões a atletas e equipa técnica do Sporting CP, em maio, na Academia do clube, em Alcochete. E que foram alvo de buscas três casas de habitação distintas e a asede da Juve Leo, após a emissão de “quatro mandados de busca domiciliária e uma não domiciliária”.

“Foram detidos quatro novos suspeitos, entretanto constituídos arguidos, por existirem fortes indícios de comparticipação nos factos ocorridos no dia 15.05.2018 cerca das 17h, na Academia do Sporting Clube de Portugal (SCP), susceptíveis de integrar a prática dos crimes de introdução de lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e terrorismo”, lê-se na nota da PGDL.