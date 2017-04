Ex-líder da JSD incita militantes à revolta contra Passos Coelho

Pedro Rodrigues, ex-líder da JSD, afirmou, em declarações ao Observador, que os militantes devem “desinquietar-se” e “assumir as suas responsabilidades” no partido, indo contra o líder Passos Coelho se necessário.

As escolhas de Passos mostram a “desistência do PSD da vocação autárquica” e os críticos apela à revolta interna nesse sentido.

“O que se está a passar no PSD exige que todos sejamos capazes de nos desinquietarmos e assumamos as nossas responsabilidades”, disse o ex-líder da JSD, acrescentando que foi esta desistência da vocação autárquica que o levou à rebelião. “Não me conformo com a ideia do meu país se continuar a adiar e o PSD persistir em não assumir as suas responsabilidades“, critica o mesmo, segundo o Observador.