Ex-funcionário do Banif condenado a quatro anos de prisão efetiva na Madeira

O ex-funcionário do Banif acusado de desviar cerca de 650 mil euros de máquinas de multibanco foi sentenciado esta sexta-feira a uma pena de prisão efetiva de quatro anos pelo Tribunal da Comarca da Madeira.

O ex-bancário estava acusado pelo Ministério Público do crime de furto qualificado e a leitura do acórdão esteve agendada para 20 de junho, tendo coletivo decidido alterar a tipologia do crime para abuso de confiança qualificado.

O arguido foi também julgado pelos crimes de falsidade informática e subtração de documentos.