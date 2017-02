Ex-FMI lesou o Estado espanhol em 6,8 milhões de euros

Rodrigo Rato foi deputado, vice-presidente do Governo, diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) e está agora a ser investigado por uma extensa lista de crimes. O economista espanhol é acusado de branqueamento de capitais e fraude e evasão fiscal, tendo entre 2004 e 2015 lesado o Estado espanhol em 6,8 milhões de euros.

Segundo o jornal espanhol ‘El País’, depois de ter deixado o FMI, Rodrigo Rato regressou a Espanha, onde se terá dedicado a dar conferências ao mesmo tempo que trabalhava com a Lazard, Caja Madrid e Bankia, e assesorava na Telefonica, o Santander e a CaixaBank. O relatório do Instituto Nacional de Investigação de Fraude, a que o jornal teve acesso, dá conta de que Rodrigo Rato terá arrecadado um montante superior a 14 milhões de euros. Este valor nunca terá sido declarado ao Fisco.

Embora já tenham prescrito os crimes anteriores a 2009, o documento indica que entre 2004 e 2015, os delitos do ex-ministro terão ultrapassado sempre os 120 mil euros, à exceção de 2005. Face a isso, o valor estimado da fraude situa-se nos 5,4 milhões de euros.

A principais fontes de rendimento do ex-ministro eram as conferências que dava a bancos e empresas. Segundo o próprio, em declarações à secretária, eram “muito bem pagas”. As duas conferências mais bem pagas valeram a Rodrigo Rato terão sido a da Repsol e Caja Madrid, onde a sua presença como orador lhe valeu cerca de 65 mil euros cada.

O relatório, que está agora nas mãos de um juiz de instrução madrileno, aponta ainda que há fortes indícios de crime no exercício de todos os cargos por onde Rodrigo Rato passou.

O ex-FMI rejeita veemente as acusações e assegura que durante o período em investigação pagou ao Fisco sete milhões de euros.