Ex-embaixador americano volta a apoiar a Seleção portuguesa

Dois anos depois Robert Sherman volta a mostrar o seu apoio à seleção portuguesa de futebol. O ex-embaixador dos EUA em Portugal e atual membro do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) do Novo Banco, realizou um vídeo com uma mensagem de apoio a Portugal no estádio do Jamor.

Robert Sherman, protagoniza o vídeo com o mote “Juntos por Portugal. Somos todos Titulares”, como adepto nº 1 da seleção nacional, onde fala da alegria que sentiu com a vitória de Portugal no campeonato da Europa, em 2016.

Em 2016, então como embaixador dos EUA no nosso país, Robert Sherman surpreendeu ao fazer vários vídeos com mensagens de apoio a Portugal, na participação do Europeu que se realizou em França.