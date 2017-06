Evento Open Source Lisbon regressa a 28 de setembro

A 15ª edição anual do Open Source Lisbon está de volta com o tema “Open your Business to Digital Transformation”.

Este evento é dedicado às tecnologias de código aberto. Durante um dia, especialistas de IT e empreendedores tecnológicos nacionais e internacionais vão apresentar o potencial das tecnologias Open Source no desenvolvimento e sucesso de estratégias e processos de transformação digital das organizações e negócios.

Esta 15ª edição é promovida pela Syone, empresa que implementa projetos em setores de atividade como: Telecomunicações, Banca & Seguros, Industria, Distribuição, Retalho, Hotelaria, Governo, entre outros, em parceria com a Caixa Mágica ,especialista na implementação e desenvolvimento de soluções open-source desde a sua fundação em 2004.