Europcar lança serviço de aluguer mensal de scooters

Este serviço está ao dispor dos clientes da Europcar particulares e empresariais, de norte a sul do país, nas estações de Lisboa, Porto e Algarve, contemplando uma vasta gama scooters premium, incluindo os modelos Honda PCX 125cc e Honda Forza 300cc.

Em Lisboa destaca-se a disponibilidade horária da estação da Avenida Augusto Aguiar que possibilita alugar uma scooter 24h/7 dias por semana. Em termos de equipamento, as scooters compreendem capacete e top box para transporte de bagagem.

Nuno Barjona, Head of Marketing and New Mobility da Europcar Portugal, afirma que “a Europcar Portugal constitui-se, cada vez mais, como o primeiro nome quando se pensa em alternativas de mobilidade e todos os dias trabalhamos para criar essas alternativas por forma a que respondam à nova dinâmica das cidades, criando valor e fazendo a diferença na vida das pessoas”.