Europac volta a alargar o prazo da sua dívida, agora por dois anos até 2024

Redução dos juros em 20 pontos base e aumento do prazo de vencimento da dívida em dois anos, passando de 2022 para 2024, são as novidades que a Europac anuncia com vista à melhoria do seu empréstimo sindicado. Neste contexto, a linha de crédito adicional de que dispõe a empresa reduziu os juros em 50 pontos base.

Após a assinatura do último acordo de revisão do empréstimo sindicado, em dezembro de 2016, o custo financeiro da empresa, sem efeitos extraordinários, caiu 27%, anuncia a empresa.

O Grupo Europac (embalagens em papel e cartão) assinou uma renovação do seu empréstimo sindicado, rubricado em julho de 2015 e revisto pela última vez em dezembro de 2016, por um montante atual de 260 milhões de euros. É este acordo entre a empresa e as entidades financeiras que prevê novamente a redução do custo de financiamento e a ampliação dos prazos de vencimento do empréstimo.