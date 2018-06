Europa reforça mobilidade limpa e conectada

Com o objetivo de permitir que todos os cidadãos europeus beneficiem de maior segurança rodoviária, de veículos menos poluentes e de soluções tecnológicas mais avançadas, apoiando simultaneamente a competitividade da indústria da União Europeia (UE) a Comissão Juncker lançou recentemente um conjunto de iniciativas que incluem uma política integrada para o futuro da segurança rodoviária, com medidas de segurança para os veículos e as infraestruturas; as primeiras normas relativas às emissões de CO2 dos veículos pesados; um plano de ação estratégico para o desenvolvimento e fabrico de baterias na Europa e uma estratégia prospetiva sobre a mobilidade conectada e automatizada.

Com esta terceira “A Europa em Movimento”, a Comissão assegura que estará assim completa a sua “ambiciosa” agenda para a modernização da mobilidade.

Este pacote de mobilidade traduz na prática a nova estratégia de política industrial, de setembro do ano passado e conclui o processo iniciado com a estratégia para a mobilidade de baixas emissões de 2016, e com os anteriores pacotes “A Europa em movimento”, de maio e novembro de 2017. Todas estas iniciativas formam um conjunto único de políticas que abordam as várias facetas interligadas do sistema de mobilidade.