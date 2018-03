Europa já tem acordo provisório sobre regras para comunicações 5G

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia chegaram a um acordo político provisório sobre várias partes cruciais das novas regras de telecomunicações e de política do espetro de radiofrequências.

O acordo foi alcançado sobre uma série de medidas fundamentais previstas no Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, incluindo a disponibilidade de espetro de radiofrequências para as comunicações 5G até 2020 na União Europeia (UE), 20 anos de previsibilidade de investimento para as licenças de espetro e uma melhor coordenação e avaliação pelos pares em matéria de procedimentos previstos para a atribuição de espetro de radiofrequências.

Recorde-se que por ocasião do discurso de 2016 sobre o estado da União do presidente Juncker, a Comissão apresentou uma revisão ambiciosa da regulamentação da UE no domínio das telecomunicações, com novas iniciativas para responder às necessidades crescentes de conectividade dos cidadãos europeus e aumentar a competitividade da Europa. Tendo então apresentado um conjunto de propostas que visavam estimular o investimento em redes de capacidade muito elevada e acelerarão o acesso público dos europeus às redes Wi-Fi.