Europa fecha no verde apesar da queda das ações da banca

As principais praças europeias fecharam em terreno positivo, Lisboa inclusivé, numa sessão marcada pela queda das ações dos bancos. O BCP perdeu -1,44% para 0,2595 euros. Mas não foi excepção. O Deutsche Bank viu as suas ações caírem 1,93%; o Commerzbank (-0,60%); o Santander em Espanha caiu 0,60%; o BBVA (-0,76%); e o italiano Intesa Sanpaolo (-1,53%) por exemplo.

O setor da Banca é o que se mostrou mais afectado, no dia em que o abandono do presidente da unidade de gestão de ativos do Deutsche Bank no Japão é notícia. Daisuke Toki resigna este mês ao cargo, pretendendo explorar novas oportunidades fora do grupo. Alexander Prout, atual líder da unidade DWS na Ásia Pacífico, assumirá o cargo de forma interina, até que seja nomeado o novo sucessor.

A escaparem a este ambiente estão os setores de Viagens & Lazer e o Energético, dizem os analistas do BCP.