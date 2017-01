Europa estará por sua conta nos próximos anos e isso “se calhar é bom”

Jeroen Dijsselbloem, presidente do Eurogrupo, afirmou esta quinta-feira em Bruxelas que a Europa estará entregue a si própria nos próximos anos com a chegada de Donald Trump à Casa Branca.

“Já me consciencializei de que nos próximos anos estaremos por nossa conta, e se calhar isso é bom, talvez seja disso que a Europa precisa para trabalhar realmente em conjunto, de uma forma melhor e mais produtiva, para resolver os seus problemas”, disse o político holandês, à entrada para uma reunião de ministros das Finanças da Zona Euro.

Face às declarações do provável futuro embaixador dos EUA junto da União Europeia, Ted Malloch, sobre o eventual colapso do euro nos próximos 18 meses, o Presidente do Eurogrupo retorquiu que é algo a que já está habituado a ouvir há vários anos, desvalorizando-as.