“Europa é tão má quanto a China”, disse Trump. Bruxelas prepara retaliação de 300 mil milhões de dólares

A Comissão Europeia enviou ao departamento do comércio norte-americano um documento escrito no qual tece vários comentários sobre as ameaças de Donald Trump em aumentar as tarifas às importações de veículos e peças de carros provenientes da União Europeia (UE), as quais podem vir a ser implementadas no âmbito de uma investigação sobre a possibilidade destes produtos colocarem em causa a segurança nacional dos Estados Unidos (EUA).

O documento da Comissão é um aviso para a administração norte-americana e alega que caso as ameaças de Trump passem da palavra à ação, as retaliações europeias e dos demais mercados “poderão afetar significativamente o volume das exportações norte-americanas, estimado em 294 mil milhões de dólares (aproximadamente 19% do total das exportações dos EUA em 2017) ”, lê-se no documento.

Segundo o “Financial Times”, o presidente dos EUA afirmou à agência de notícias norte-americana Fox News que a “Europa é tão má quanto a China, apenas mais pequena” quando questionado sobre a postura comercial dos países europeus com os EUA.