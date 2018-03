Europa e EUA vão reunir com aço e alumínio na agenda

Comissária europeia do Comércio e o seu homólogo norte-americano conversaram sobre as tarifas e decidiram reunir-se "na próxima semana" para discutir o assunto, explicou a fonte, sem dar detalhes sobre a data ou o local do encontro.

A comissária europeia do Comércio e o seu homólogo norte-americano vão reunir-se na próxima semana para discutir as tarifas que os Estados Unidos querem aplicar ao aço e ao alumínio, indicou fonte da Comissão Europeia à AFP. Cecilia Malmström e Wilbur Ross conversaram hoje ao telefone sobre as tarifas e decidiram reunir-se “na próxima semana” para discutir o assunto, explicou a fonte, sem dar detalhes sobre a data ou o local do encontro. “A comissária reafirmou que a União Europeia, enquanto aliada próxima dos Estados Unidos em matéria de defesa, espera ser totalmente excluída destas medidas”, precisou a fonte. Continuar a ler O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai impor taxas de 25% às importações de aço nos Estados Unidos e de 10% às de alumínio, ignorando sucessivos avisos dos seus aliados, com destaque para a União Europeia. As tarifas devem entrar em vigor em 23 de março, exceto para o Canadá e México.