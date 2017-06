Europa alerta: Jovens europeus consomem cada vez mais substâncias psicoativas

A Europa está preocupada com a crescente utilização das novas substâncias psicoativas, também conhecidas como “drogas legais” são substâncias nocivas muitas vezes utilizadas na UE como alternativas às drogas ilegais como a cocaína e o ecstasy, especialmente pelos jovens.

A União Europeia já monitorizou mais de 620 substâncias e revelou que o consumo dos jovens está a aumentar. Segundo um trabalho desenvolvido pelo Parlamento Europeu, estas substâncias são lançadas no mercado com demasiada rapidez e as autoridades não têm capacidade suficiente para responder em tempo útil. Só em 2014 foram registadas 101 novas substâncias psicoativas na UE.

O consumo das novas substâncias psicoativas parece estar a crescer na Europa. São consumidas sobretudo pelos mais jovens. De acordo com o Eurobarómetro “Atitudes dos jovens face às drogas” de 2014, cerca de 8% dos jovens europeus já utilizaram este tipo de substâncias pelo menos uma vez na sua vida (5% em 2011). As percentagens mais elevadas registam-se na Irlanda (22%), Espanha e Eslovénia (ambos com 13%). Em Portugal 7% dos jovens afirmam ter utilizado este tipo de substâncias pelo menos uma vez.