Euronext vai lançar índice para levar negócios familiares aos mercados

O grupo Euronext vai abrir um novo índice dedicado a negócios familiares já no próximo mês, uma das várias iniciativas para dar destaque a pequenas empresas. O objetivo é encorajar estes negócios, em especial familiares, a olharem para os mercados como uma forma de financiamento viável.

O Euronext Family Business Index vai ser lançado no próximo dia 21 de fevereiro e irá contar com 90 componentes, desde negócios maiores a Pequenas e Médias Empresas (PME), que poderão vir de qualquer um dos quatro países em que o grupo opera – Portugal, França, Holanda e Bélgica. No que diz respeito a Portugal, a Euronext Lisbon está a selecionar parceiros das áreas jurídica, comunicação e banca de investimento que pretendam fazer parte da iniciativa.

“O Euronext está atento a negócios familiares, as suas potenciais necessidades de financiamento e as suas necessidades específicas, e está a apostar significativamente nestas empresas”, anunciou o grupo em comunicado. “Depois de entrevistas com intervenientes chave do setor nos últimos seis meses, o Euronext vai lançar novas iniciativas para negócios familiares ao longo de 2017”.