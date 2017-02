Euronext lança programa para empresas familiares

A Euronext Lisbon anunciou, esta quinta-feira, as empresas escolhidas para implementarem o programa FamilyShare, dirigido a empresas familiares não-cotadas na bolsa.

Caixa Banco de Investimentos, Ernst&Young, JLMAssociados, Nova School of Business&Economics, Cuatrecas e Gonçalves Pereira são as entidades parceiras que irão colaborar com as empresas selecionadas.

A Euronext irá lançar um índice específico para empresas familiares, dentro de duas semanas. As empresas familiares representam 50% do PIB europeu, empregando 60 milhões de pessoas.