Euronext considera DMIF II “adequada”, mas teme “aumento da complexidade”

O presidente da Euronext Lisbon considera que a proposta de lei que transpõe a revisão da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II) corresponde à expetativa de atualizar o quadro regulatório europeu. Paulo Rodrigues da Silva sublinhou, no entanto, a necessidade de não aumentar a complexidade do sistema financeiro português.

“Apesar do atraso na transposição deste quadro normativo, no que concerne à DMIF II, a Euronext Lisbon considera que a [proposta de lei] no essencial, decalca adequadamente os diplomas comunitários que transpõe”, afirmou o responsável pela Bolsa de Lisboa, na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

“Quando se vai para além da transposição, a preocupação da Euronext é a de não se criem situações que onerem ou aumentem a complexidade para o mercado português e os agentes económicos que o compõem, os quais diariamente competem com outros agentes europeus que convivem com o mesmo regime introduzidos pelos quadros comunitários”, sublinhou.