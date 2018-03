Euromilhões dá um segundo prémio a Portugal

A chave sorteada do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 4 – 17 – 24 – 27 – 31 e pelas estrelas 10 e 11.

Ninguém acertou na chave para ganhar o prémio, pelo que no próximo sorteio o jackpot previsto será de 25 milhões de euros. Para Portugal veio um segundo prémio sorteado, no valor de 357.906 mil euros.

Quanto à combinação vencedora do concurso do M1lhão, também sorteada hoje, é é QWV 33480. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador de Coimbra.