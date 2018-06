Euromilhões: Apostadores português e espanhol dividem primeiro prémio

O primeiro prémio do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira saiu a um apostador português e outro espanhol. O prémio, no valor de 74 milhões de euros, vai ser assim divido.

Para Portugal veio ainda um terceiro prémio sorteado, no valor de 183,8 mil euros. Recorde-se que todos os prémios acima de cinco mil euros pagam 20% de imposto em sede de IRS.

A chave sorteada do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 17 – 18 – 24 – 29 – 40 e as estrelas 04 e 05. No próximo sorteio o jackpot previsto será de 17 milhões de euros.