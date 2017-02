Eurodeputados não querem que Trump pise solo europeu

Os grupos políticos do Parlamento Europeu elevaram hoje o tom contra as últimas decisões do novo presidente dos EUA, Donald Trump, como o veto a refugiados e criticaram que o novo embaixador norte-americano na União Europeia seja um antieuropeísta convicto.

Os grandes grupos do Parlamento Europeu, incluindo os populares e os sociais-democratas, mostraram o seu desagrado perante a nomeação de Ted Malloch como embaixador dos EUA na União Europeia pelas suas declarações anti-europeias e reclamaram que os Governos europeus façam com que o parceiro norte-americano recue nos ataques aos valores comunitários.