EuroBic reembolsa 94,5 milhões de euros aos clientes com obrigações do ex-BPN

O EuroBic (Banco BIC Português) vai realizar de forma voluntária a amortização antecipada de uma emissão de obrigações perpétuas no valor de 94,5 milhões de euros, colocada no mercado obrigacionista em 2008 pelo então BPN, anunciou o banco liderado por Teixeira dos Santos.

A operação de amortização do empréstimo obrigacionista realizar-se-á a 3 de abril, em conjunto com o pagamento de juros do último cupão, segundo o comunicado.

Esta amortização antecipada é efetuada sem qualquer perda para os clientes, “honrando assim o EuroBic todos os compromissos herdados quando da compra do ex-BPN”, diz a instituição.