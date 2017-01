Euro tenta responder ao dólar

Numa altura em que o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete fechar medidas que vão influenciar possivelmente em larga escala o balanço entre o euro e o dólar, a União Europeia dá hoje início à discussão em torno de novas medidas para robustecer a moeda única. “Uma união monetária mais estável e mais resistente” é aquilo que a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários pretende que saia destes debates – realizados no pior dos momentos. A pressão sobre o euro está ao rubro e as formas de combater os seus efeitos negativos na economia de cada um dos países e do bloco como um todo não são exactamente coincidentes.

Até porque, como os analistas não se cansam de referir, há demasiados pontos obscuros que não é possível mensurar neste momento. Os avatares da política externa norte-americana e as consequências do Brexit são apenas dois exemplos. À margem destas nuvens negras, “os eurodeputados estão empenhados em completar a união bancária e financeira, fazer progressos em direcção a economias mais convergentes na zona euro e evitar a partilha de riscos insustentáveis, a fim de proteger os contribuintes e restaurar a confiança”, segundo comunicado oficial de Bruxelas.

O pilar da união bancária tem sido o que mais resiliência tem mantido à convergência para posições comuns ao nível da União Europeia, como repetidamente têm dito vários responsáveis – destacando-se de entre eles o antigo ministro das Finanças socialista Teixeira dos Santos ou a antiga euro-deputada Elisa Ferreira. Mas as críticas ao sistema, ainda muito incompleto, vêm também de Itália, onde o sistema financeiro, ou parte dele, está à beira do colapso.