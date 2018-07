Euro sobe pela quarta sessão consecutiva e ultrapassa 1,17 dólares

O euro subiu hoje face ao dólar, pela quarta sessão consecutiva, ultrapassando a barreira dos 1,17 dólares, no mesmo dia em que entram em vigor as taxas alfandegárias dos EUA sobre produtos chineses.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1747 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, seguia a 1,1697 dólares.

O euro também subiu face ao iene e à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1794 dólares.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro que novas taxas alfandegárias sobre produtos chineses entram hoje em vigor e que está preparado para uma guerra comercial com Pequim.

A partir de hoje, os funcionários das alfândegas norte-americanas vão recolher taxas adicionais de 25% sobre um conjunto de produtos chineses que, no ano passado, representaram 34.000 milhões de dólares (29 mil milhões de euros) nas importações norte-americanas.

Trata-se da primeira de uma série de medidas retaliatórias de Washington contra alegadas táticas “predatórias” por parte de Pequim, visando desenvolver o seu setor tecnológico.

A China prometeu punir as exportações dos EUA no mesmo valor, suscitando receios de uma guerra comercial total entre as duas maiores economias do mundo.

Trump garantiu que mais taxas adicionais serão impostas nas próximas duas semanas sobre mais 16 mil milhões de dólares (13,7 milhões de euros) de exportações chinesas para o país.

Caso Pequim rejeite ceder às exigências norte-americanas e decida retaliar, o líder norte-americano prometeu punir ainda mais os produtos chineses, até um total de 550 mil milhões de dólares – mais do que valor total das exportações chinesas para o país no ano passado.

Divisas……….hoje………………quinta-feira

Euro/dólar……1,1747……………….. 1,1697

Euro/libra……0,88560……………… 0,88473

Euro/iene…….129,78……………….. 129,41

Dólar/iene……110,48……………….. 110,63