Euro sobe para máximo de duas semanas face ao dólar

O euro subiu hoje e ultrapassou 1,24 dólares, um máximo de duas semanas, com a moeda norte-americana a perder terreno depois de ter sido anunciada para abril uma cimeira entre as duas Coreias.

Às 18:06 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2393 dólares, quando na segunda-feira à mesma hora negociava a 1,2330 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,2411 dólares.

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul chegaram a acordo para realizar uma cimeira na sua fronteira no final de abril, anunciou hoje um emissário sul-coreano.

A diminuição da tensão na península coreana aumentou a tolerância ao risco entre os investidores e reduziu a procura de ativos considerados seguros como o dólar e o iene.

A flutuação do euro face ao dólar foi de 1,2328 dólares a 1,2420 dólares.

Divisas………hoje…………….segunda-feira

Euro/dólar……1,2393……………….. 1,2330

Euro/libra……0,89287……………… 0,89025

Euro/iene…….131,63……………….. 130,71

Dólar/iene……106,21……………….. 106,01