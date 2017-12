Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1877 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1826 dólares.

Os dados positivos do mercado imobiliário norte-americano, com um aumento da venda de casas usadas em novembro, e a aprovação quase definitiva da reforma fiscal no Congresso não conseguiram reforçar o dólar.

O valor do euro oscilou entre 1,1829 e 1,1902 dólares.