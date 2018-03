Euro estável face ao dólar à espera do BCE

O euro manteve-se hoje estável face ao dólar, com o mercado prudente na véspera de uma reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Às 18h00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,2399 dólares, quando na terça-feira quase à mesma hora seguia a 1,2393 dólares.

Da reunião do BCE não são esperadas grandes decisões, mas os analistas mantêm-se atentos à conferência de imprensa do presidente da instituição, Mario Draghi, declarações que podem dar o tom para o desempenho do euro nos próximos dias.