Euro e ‘yields’ caem após Draghi reafirmar paciência até juros subirem

O mantra de Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), é de paciência e reafirmou-o esta terça-feira. No Fórum BCE, que decorre até quarta-feira em Sintra, o italiano voltou a garantir que uma subida dos juros de referência na zona euro irá demorar, levando a uma queda nas yields das dívidas soberanas e do euro.

“Vamos manter-nos pacientes na determinação do momento para a primeira subida dos juros e vamos tomar uma abordagem gradual para ajustar a política a partir daí”, afirmou Mario Draghi.

Após o discurso, a yield das Bunds alemãs a 10 anos cai 3,5 pontos base para 0,363%, enquanto a da dívida francesa cai 2,8 pontos para 0,696%, a espanhola perde 3,2 pontos para 1,22% e a italiana 1,6 pontos para 2,538%.