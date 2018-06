Euro cai face ao dólar após decisões do BCE

O euro caiu hoje face ao dólar, anulando quase 10 dias de ganhos ligeiros, após o Banco Central Europeu (BCE) ter indicado que as taxas de juro se mantêm nos atuais níveis mínimos até ao verão de 2019.

Cerca das 17:50 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1633 dólares, quando na quarta-feira ao final da tarde negociava a 1,1781 dólares.

O euro também recuou face ao iene, enquanto o dólar se manteve estável em relação à moeda japonesa.

O banco central deixou hoje as taxas de juro inalteradas e anunciou que espera mantê-las nos níveis atuais pelo menos até ao verão de 2019 ou o tempo necessário para assegurar uma evolução da inflação em conformidade com o pretendido pelo BCE (perto de 2%).

A principal taxa de refinanciamento mantém-se em 0% e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito continuam em 0,25% e -0,40%, respetivamente.

O banco central também indicou que vai reduzir a partir de setembro as aquisições de dívida, terminando o programa de compra de ativos no fim do ano.

Divisas……….hoje…………….quarta-feira

Euro/dólar……1,1633……………….. 1,1781

Euro/libra……0,87465……………… 0,88167

Euro/iene…….128,49……………….. 130,17

Dólar/iene……110,46……………….. 110,49